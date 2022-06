Bullard: podwyżki stóp jak w 1994 roku zapewnią gospodarce „miękkie lądowanie”

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Szef Fed w St. Louis, James Bullard twierdzi, że seria podwyżek stóp procentowych w USA równie agresywna jak 28 lat temu pozwoli gospodarce uniknąć recesji i stanie się podstawą do mocnego wzrostu, informuje Reuters.

Począwszy od lutego 1994 roku Fed podwyższał stopy przez 12 miesięcy, podwajając ich wysokość w tym okresie, w przypadku głównej do 6 proc. Reuters przypomina, że był to jedyny przypadek w ostatnim półwieczu, kiedy cykl podwyżek uznany za agresywny nie doprowadził do recesji.