Bullard: wysoka inflacja może utrzymać się dłużej niż jest to oczekiwane

Szef Fed w St. Louis James Bullard uważa, że stopy procentowe w USA nie są dostatecznie wysokie aby osłabiać presję inflacyjną, informuje Reuters.

W wywiadzie dla CNBC Bullard powtórzył, że chciałby, aby główna stopa Fed wzrosła do końca roku do 3,75-4,0 proc. Obecnie wynosi 2,25-2,50 proc. W tym roku są jeszcze trzy planowane posiedzenia FOMC, najbliższe 20-21 września. Oznaczałoby to podwyżkę stóp na każdym o 50 pkt. bazowych. Bullard powiedział, że szybkie podwyższenie stóp pokazałoby, że bank centralny poważnie podchodzi do walki z inflacją.