Wyciąg z ogłoszenia nr 16/2021 z dnia 04 sierpnia 2021 r. o drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Gminy Żmigród

Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w granicy działek nr 8/24 AM 16, 14/3, 14/4, 14/5, 14/7, 14/9, 14/10 i 14/11 AM 17 - księga wieczysta WR1W/00035982/1 oraz nr 15/2 i 15/3 AM 17 – księga wieczysta WR1W/00045768/8. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 7.8402 ha.