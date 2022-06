Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza I publiczne przetargi ustne (licytacje) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łowiczu

INC, Wojciech Iwaniuk, brat i żona kolegi

Szef agencji Inner Value miał objąć akcje giełdowego INC. Zamiast niego akcjonariuszami zostali… żona jego dobrego znajomego Mateusza Leszczyńskiego i brat. Rynek nie miał pojęcia ani o tym, ani co dzieje się z tymi akcjami.