Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

dz. nr 264 o powierzchni 0,4746 ha, obręb Siechnice, gmina Siechnice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00018041/2 Cena wywoławcza: 631.900,00 zł (netto), wadium: 63.190,00 zł, postąpienie: 18.957,00 zł Godzina przeprowadzenia przetargu: 9.00

Opis nieruchomości:

Niezabudowana działka położona na północny zachód od centrum Siechnic, w odległości około 10 km od centrum Wrocławia, blisko drogi krajowej nr 94 oraz Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Dojazd do nieruchomości ul. Zachodnią lub ul. Kościuszki, w części drogą asfaltową a w części drogą gruntową nieutwardzoną. Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren płaski. Na działce występuje roślinność trawiasta oraz zakrzewienia. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi głównie zabudowa produkcyjno-usługowa oraz tereny niezabudowane. Sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa i elektroenergetyczna (w drodze) oraz gazowa w odległości ok. 170 m.



Przeznaczenie w MPZP:

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1P/U, opisany jako teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniające stanowi zieleń, drogi wewnętrzne oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.



Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia:

Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106). W dniu zamieszczenia ogłoszenia stawka podatku VAT wynosi 23%. Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetarg odbędzie się 27 maja 2020 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 25 maja 2020 r. na konto Gminy Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium). Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać numery ewidencyjne i miejscowość, w której działki są położone.

Pełna treść ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej www.siechnice.gmina.pl, www.monitorurzedowy.pl, www.bip.siechnice.dolnyslask.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. +48-71-786-09-63.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗