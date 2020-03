Burza prawna się uspokaja

W 2019 r. liczba stron nowych aktów prawnych wzrosła wprawdzie o 2,5 proc., lecz była aż o 40 proc. mniejsza niż w rekordowym 2016 r.

Po dwóch latach zmniejszania się tzw. inflacji prawa, w ubiegłym roku legislacyjna maszynka znowu przyspieszyła. W 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano 21,5 tys. stron A4 maszynopisu nowych aktów prawnych (łącznie ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych), co jest czwartym wynikiem w historii (od 1989 r.). Rekord zanotowano w 2016 r. (35,3 tys. stron nowego prawa).

- Widoczna jest stabilizacja skali produkcji prawa w Polsce, lecz problem nadmiernej zmienności nie został rozwiązany. Kłopoty potęguje to, że zmiany w prawie często są przygotowywane w pośpiechu i bez głębszego namysłu. Nadmiar prawa i zbyt częste jego zmiany to koszty nie tylko dla przedsiębiorców, ale także PKB – podkreśla Tomasz Wróblewski, partner zarządzający firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton (GT) w Polsce.

GT wyliczył, że aby być na bieżąco, przedsiębiorca musiałby na pobieżne czytanie 86 stron nowych aktów prawnych każdego dnia roboczego poświęcać co najmniej 3 godziny!

W produkcji prawa rząd jest bardziej płodny niż parlament: na jedną stronę ustawy poselskiej przypada 4,9 strony prawa tworzonego w ministerstwach. Najwięcej jest rozporządzeń, które stanowiły aż 81 proc. nowych regulacji (17,5 tys. stron). Ustawy zajęły 3,6 tys. stron maszynopisu, a umowy międzynarodowe 419 stron.

Niedościgniony był w 2019 r. resort edukacji, który wydał 5,4 tys. stron rozporządzeń. Na drugim miejscu plasuje się resort rolnictwa (1,8 tys. stron) a na trzecim resort finansów (1,7 tys.). Najmniej nowego prawa wydały resorty spraw zagranicznych (59 stron) i sportu (18 stron).

Ucichła podatkowa zawierucha legislacyjna. W zeszłym roku pojawiło się „tylko” 156 stron maszynopisu regulacji podatkowych, ponaddwukrotnie mniej niż w rekordowym 2018 r. (362 strony). Mimo to, w ubiegłym roku powstało najwięcej od 2004 r. przepisów dotyczących podatku VAT – 67 stron (dla porównania: w ustawie o PIT było tylko 8 stron zmian).

Choć podatkowa fala osłabła, to zauważalny jest wzrost legislacji dotyczącej prawa pracy. 128 stron maszynopisu nowych regulacji to najwyższy wynik w tej kategorii od 2009 r. Złożyło się na to aż sześć pokaźnych pakietów w zakresie reformy PPK wprowadzających m.in. zmiany w ewidencji czasu pracy i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, w podatku PIT (np. ulga dla młodych, obniżka stawki z 18 do 17 proc.).

Mimo względnej stabilizacji produkcji prawa, nastąpiło przyspieszenie parlamentarnej maszynki legislacyjnej. W 2019 r. średni czas pracy parlamentu nad ustawą (łącznie z czasem dla prezydenckiego podpisu) wyniósł tylko 69 dni. To rekordowy wynik. Eksperci GT podkreślają, że bardzo szybkie uchwalanie ustaw stało się standardem w parlamencie, podobnie, jak marginalizacja prac w komisjach sejmowych i uchwał Senatu (Sejm zazwyczaj je odrzuca).

Niestety, nie widać poprawy jakości nowego prawa. Blisko połowa ustaw w 2019 r. nie miała udokumentowanych konsultacji publicznych (np. z organizacjami przedsiębiorców i ekspertami). To najgorszy wynik w historii badania.

- Gdyby projekty ustaw były rzetelnie konsultowane z ekspertami, to zawierałyby znacznie mniej błędów i nie byłoby koniecznych aż tyle kolejnych nowelizacji – mówi Grzegorz Maślanko, partner w GT.

Jarosław Królak