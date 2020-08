„Być albo nie być” na rynku biurowym. Jaką rolę odgrywa prestiż w budowaniu wysokiej jakości projektu?

PRESTIŻ to słowo dziś niewątpliwie nadużywane. Odmieniamy je przez wszystkie przypadki i zestawiamy z różnymi przymiotami. Mówimy, że mieszkamy w prestiżowej dzielnicy, nasze dzieci chodzą do prestiżowej szkoły, a biuro, w którym pracujemy, mieści się w prestiżowym kompleksie. Ale czy tak naprawdę wiemy, czym jest prestiż? Co kryje się pod twierdzeniami wypowiadanymi przez nas jak mantra? Czy prestiż to synonim wysokiej ceny, modna dzielnica i centralna lokalizacja?

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma to do siebie, iż niemal każdy z obecnych na nim dużych inwestorów pozycjonuje swoje inwestycje jako te najlepsze, „najbardziej prestiżowe”. Jednak wchodząc głębiej w specyfikę każdego projektu odkrywamy, że dla każdego prestiż oznacza coś zupełnie innego. Często jest on równoznaczny z najlepszą lokalizacją inwestycji w mieście, pod rozpoznawalnym adresem, najwyższą ceną za metr kwadratowy czy też wyróżniającą się architekturą na światowym poziomie, autorstwa topowych architektów. W natłoku komunikatów marketingowych i reklam z atrakcyjnymi wizerunkami, łatwo jest zatracić, istotne z punktu widzenia użytkownika docelowego, właściwości użytkowe przedmiotu najmu i ergonomii aranżacji oraz wyposażenia. Zapominamy o użytkowniku, który każdego dnia pracy ponad 50% czasu spędzi w biurze, w którego wyborze nie będzie brał czynnego udziału.

Ludzie od zawsze i w każdej działalności są najważniejszym ogniwem i fundamentem, bez którego przedsiębiorstwa nie są w stanie odnieść długofalowego sukcesu czy też zbudować długoterminowej wartości. Zadowolenie pracowników i komfortowe warunki pracy powinny być więc jednym z kluczowych wyznaczników doboru odpowiedniej przestrzeni biurowej.

Jak wynika z badania Ergotest firmy Fellowes, tylko 2% stanowisk pracy w polskich biurach spełnia wymogi ergonomiczne. Jednocześnie aż 73% badanych wierzy w to, iż pracodawca dbający o dobre samopoczucie i komfort pracy przyciąga z rynku najlepsze talenty. Ergotest pokazuje, że zgodnie z opinią ponad 60% Europejczyków, wydajność i produktywność są znacznie lub umiarkowanie niższe z powodu dolegliwości związanych z pracą. Z kolei zadowolenie pracowników w 95% zależy od przestrzeni biurowej, jaką zapewnia im pracodawca. Jak to się przekłada na biznes? Czy prestiżowe biura przyciągną do firmy najlepszych pracowników?

Przy realizacji projektu .KTW już w fazie projektowej zastanawialiśmy się nad tym, jakie rozwiązania sprawią, że nasz budynek będzie obiektem przyjaznym użytkownikowi, do którego chętnie będzie wracał. Dlatego wybraliśmy technologie, które dostarczają maksymalną możliwą dostępność światła dziennego do powierzchni biurowych. Zastosowaliśmy też nowoczesny system nawilżania adiabatycznego powietrza, a nasz system wentylacyjny tłoczy na powierzchnie użytkowe w ciągu jednej godziny, w przeliczeniu na jedną osobę, aż 40 metrów sześciennych świeżego powietrza, co o 1/3 przewyższa normy obowiązujące w Polsce. Elastyczność aranżacji, jaką oferujemy w naszym kompleksie sprawia, że jest on idealny dla firm zarówno preferujących pracę na tzw. open space czy w systemie gabinetowym, dla dużych korporacji, jak również rozwijających się start up’ów czy centrów obsługi klienta korporacyjnego dużych sieci banków – komentuje Bartłomiej Solik Dyrektor Operacyjny w TDJ Estate.

Dla wielu osób prestiż jest synonimem czegoś drogiego, niedostępnego, do czego aspirujemy. Czy jednak za prestiżowy nie uznajemy obiektu, który wyróżnia się wysoką jakością architektury, standardu wykończenia czy doskonałą lokalizacją? Wybierając miejsce prowadzenia biznesu powinno się zadać minimum dwa podstawowe pytania: Czy cena jest adekwatna do oferowanej jakości? Czy jakość i rozwiązania zastosowane w danym obiekcie pozwolą ograniczyć koszty eksploatacyjne w długim okresie czasu? Wysokiej jakości projekt biurowy odpowiada twierdząco na oba te zagadnienia.

Zastosowanie najwyższej klasy instalacji elektrycznych, sanitarnych, telekomunikacyjnych czy np. wind odzyskujących energię, a także sprawny system zarządzania budynkiem i niezawodne wsparcie techniczne, dostępne 24/7, sprawiają iż jako najemcy uzyskujemy realne oszczędności związane z użytkowaniem naszej przestrzeni. Przekłada się to większy komfort pracy, a w dłuższej perspektywie w pewnym stopniu bilansuje koszty, jakie ponoszone są za wynajem powierzchni biurowej. Zatem, w jaki sposób decydenci mogą w łatwy sposób rozpoznać projekty komercyjne o najwyższej jakości? Z pomocą przychodzą międzynarodowe standardy i wielokryteriowe metody oceny budynków.

Ze statystyk prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego wynika, iż ponad 500 budynków zlokalizowanych w Polsce otrzymało wielofunkcyjne certyfikaty jakościowe. Zdecydowana większość badanych obiektów posiada certyfikację BREEAM (ok. 2/3 obiektów) lub LEED (1/3). Najważniejszym elementem oceny jakości obiektu jest jego przyszła funkcja, ze szczególnym naciskiem na oszczędność surowców, ograniczenie emisji CO2 i minimalizację wytwarzanych odpadów. Z drugiej strony coraz większe znaczenie odgrywa zadowolenie i komfort użytkowników przestrzeni biurowych, dlatego też wśród obiektów komercyjnych coraz częściej można spotkać certyfikację „WELL”, której priorytetem jest ocena takich aspektów jak: powietrze, woda, światło, akustyka oraz kondycja fizyczna, komfort środowiskowy, bezpieczeństwo czy usługi dla użytkowników.

W .KTW dbamy, aby te proporcje zostały zachowane. Stawiamy na najwyższej klasy rozwiązania instalacyjne, które będą służyć naszym najemcom przez lata. Które podczas eksploatacji nie tylko pozwolą wygenerować realne oszczędności, ale również będą przyjazne zarówno dla użytkownika, jak i środowiska. Szczególnie zależało nam, aby .KTW był kompleksem certyfikowanym, ponieważ to wyraz naszej dbałości o każdy szczegół. Począwszy od fazy projektowej aż po realizację projektu. BREEAM na poziomie EXCELLENT jest potwierdzeniem jakości, jaką reprezentuje nasz kompleks – dodaje Bartłomiej Solik.

Oznaką prestiżu obiektu biurowego jest również jego zdolność dostosowania się do zmieniających się warunków – technologicznych, trendowych, projektowych, zwyczajowych – oraz upływu czasu. Odpowiedzialny inwestor realizuje swoje inwestycje tak, aby pomimo upływu czasu i zmieniających się okoliczności były nadal nowoczesne i zyskiwały na wartości. W nowej rzeczywistości ta elastyczność jest szczególnie ważna. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie spodziewałby się, iż praca zdalna stanie się powszechną formą realizacji zadań biznesowych, a nasze domy i mieszkania na kilka miesięcy zamienią się w biura.

Po okresie zawieszenia najemcy przygotowują się do powrotu i znacznie większą wagę przykładają do kwestii związanych z bezpieczeństwem. Podobną postawę reprezentują klienci poszukujący nowych powierzchni komercyjnych. Zapewnienie im bezpieczeństwa jest priorytetem każdego inwestora. Odpowiednie oznakowania części wspólnych i wind, środki dezynfekujące, stały monitoring instalacji, szczególna dbałość o czystość najintensywniej użytkowanych powierzchni, wprowadzenie reżimu sanitarnego w kantynach i restauracjach – to działania, które znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa użytkowników biur.

W socjologii prestiż jest subiektywnym kryterium stratyfikacji, opartym na wartościujących podstawach emocjonalnych i obiektywnych czynnikach stratyfikacji. Dlatego przy określeniu definicji „prestiżu” w odniesieniu do obiektów, tak ważna jest opinia ich użytkowników. Jeśli z chęcią przychodzą do pracy, ich potrzeby zawodowe, ale również życiowe (dodatkowe usługi w obrębie nieruchomości, infrastruktura rekreacyjna) są zaspokajane na najwyższym poziomie, czują wspólnotę z pozostałymi użytkownikami, stają się niejako ambasadorami danego miejsca i zachęcają innych do pracy właśnie w nim, to jest to najtrafniejsza i najbardziej nobilitująca wykładnia prestiżu.

W obrębie naszej inwestycji tworzymy .KTW Community, jesteśmy silnie zorientowani na to, aby wszyscy pracownicy kompleksu biurowego czuli się członkami tej wyjątkowej społeczności. Cyklicznie organizujemy dla nich eventy, tworzymy Budżet Partycypacyjny Najemców, prowadzimy wspólnie akcje i zbiórki dla potrzebujących. Kreujemy przestrzeń przyjazną i otwartą, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Specjalnie dla naszych obecnych, ale i przyszłych najemców przygotowaliśmy Przewodnik Najemcy, który porusza najważniejsze kwestie związane z użytkowaniem naszego biurowca. Odpowiada na wszelkie pytania dotyczące m.in. bezpieczeństwa, zaplecza technicznego i ekologii – uzupełnia Bartłomiej Solik.

Analizując wszystkie powyższe czynniki nieuchronnie trzeba stwierdzić, iż prestiż niejedno ma imię. Dla każdego inwestora oznacza coś innego. W odniesieniu do przestrzeni biurowych, za tym słowem zawsze powinny stać nie tylko powierzchowne cena i lokalizacja, ale przede wszystkim jakość, elastyczność, komfort, dbałość o środowisko naturalne, ergonomia i produktywność pracy, jak również poczucie wspólnoty i budowanie społeczności.

