Byli bankierzy aresztowani za udział w oszustwie na 2 mld USD

Miłość do miasta wyrażona na rajstopach

„Sezonowo i lokalnie” — to hasło, którym często reklamują się przedsiębiorcy z branży gastronomicznej. Czy mają na nie wyłączność? Absolutnie nie. Łódzka firma pończosznicza Gabriella przekonuje, że lokalne mogą być również... rajstopy. Lokalny charakter Bożena i Dariusz Krajdowie, właściciele firmy Gabriella, mieszkają i pracują w Łodzi. Miasto o włókienniczej tożsamości zainspirowało ich do stworzenia Łódzkiej Rajtuzy. To lokalna marka, która jest wyrazem miłości do Łodzi, jej włókienniczej historii i kobiet, które ją tworzyły. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty wśród klientów, więc Krajdowie postanowili go kontynuować i rozszerzać na inne miasta. Tak powstały Rajtuzy Stołeczne. — To nasze pozdrowienie, które przesyłamy stolicy od łódzkiego przemysłu kreatywnego — mówią właściciele Gabrielli. W przyszłości lokalnych rajstop będzie więcej. Właściciele Gabrielli mają nadzieję, że wręczanie tego typu produktów na Dzień Kobiet może stać się na powrót tradycją — tym razem jednak w zdecydowanie lepszym guście. Bo, jak podkreślają, lokalne rajstopy są jak małe designerskie dzieła sztuki:...