Byli bankierzy JP Morgan winni manipulacji ceną złota

Podczas trwającego trzy tygodnie procesu prokuratorzy przedstawili dowody, że Michael Nowak i Gregg Smith manipulowali rynkowym kursem złota dla własnych korzyści w latach 2008-2016.

- Mieli władzę dokonywania zmian na rynku, władzę manipulowania światową ceną złota – podkreślał w końcowym wystąpieniu prokurator Avi Perry.

fot. Bloomberg

Bloomberg zwraca uwagę, że to jak dotąd największe zwycięstwo amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w sprawie o tzw. spoofing. To trudna do udowodnienia manipulacja polegająca na składaniu zleceń na rynku bez zamiaru ich realizacji, z intencją iż wpłyną one na ceny.

Sędzia zapowiedział, że Nowak i Smith usłyszą wyrok w przyszłym roku. Grozi im wiele lat więzienia. Bloomberg przypomina jednak, że w 2020 roku dwóch traderów Deutsche Banku zostało skazanych za „spoofing” tylko na rok odsiadki.

W 2020 roku JP Morgan, największy amerykański bank, zgodził się zapłacić 290 mln USD ugody z Departamentem Sprawiedliwości w związku z zarzutem, że umożliwiał swoim pracownikom „spoofing”. To jak dotąd największa kara poniesiona przez spółki finansowe od kryzysu finansowe od 2008 roku.