Byli członkowie zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oskarżeni o niegospodarność

Były prezes i była wiceprezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (BPK) odpowiedzą przed sądem za niegospodarność i wyrządzenie temu przedsiębiorstwu szkody w wielkich rozmiarach – podała w środę katowicka prokuratura i śląska policja.

Sprawa dotyczy udzielenia przez BPK pożyczek w łącznej kwocie ponad 1,5 miliona złotych dla Towarzystwa Sportowego Polonia Bytom, które krótko po otrzymaniu pieniędzy ogłosiło likwidację, a pożyczki nigdy spłacono.

Informację o zarzutach i skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przekazała w środę Prokuratura Okręgowa w Katowicach i komenda wojewódzka policji w Katowicach.

Według ustaleń śledztwa w 2014 i 2015 r. ówcześni członkowie zarządu BPK udzielili pożyczki w łącznej kwocie ponad 1,5 miliona złotych Towarzystwu Sportowemu Polonia w Bytomiu, ta kwota następnie została przekazana Klubowi Sportowemu Polonia Bytom.

"Dowody zgromadzone w śledztwie – w tym opinia biegłego z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa - wykazały, iż pożyczki udzielone zostały wbrew ciążącemu obowiązkowi na członkach zarządu, konieczności przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Towarzystwa Sportowego Polonia i w czasie kiedy sytuacja finansowa Towarzystwa, a także Klubu Sportowego nie pozwalała na spłatę pożyczek. Pożyczki ostatecznie nie zostały spłacone, a niedługo po ich udzieleniu Towarzystwo ogłosiło likwidację" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek.

Według prokuratury, łączna szkoda wyrządzona przez ówczesnych członków zarządu BPK to ponad 1,6 mln zł. Podczas śledztwa nie przyznali się oni do popełnienia zarzucanego im czynu. Stosowane są wobec nich tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowym. Akt oskarżenia został przesłany do Sądu Okręgowego w Katowicach. Za wyrządzenie spółce BPK szkody majątkowej wielkich rozmiarów przez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku oskarżonym może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie, pod nadzorem prokuratury, prowadził Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach. Postępowanie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez jednego z wierzycieli Polonii Bytom. Jak podaje policja, zobowiązanie spłaty pożyczki wobec BPK zostało przejęte przez Klub Sportowy Polonia Bytom na mocy trójstronnego porozumienia.

"Zabezpieczeniem pożyczki był weksel in blanco oraz zastaw na akcjach Klubu Sportowego Polonia Bytom, posiadanych przez Towarzystwo Sportowe Polonia w Bytomiu. Niedługo po udzieleniu pożyczki towarzystwu, ogłosiło ono likwidację, a pożyczka nie została nigdy spłacona przez klub" - dodaje KWP w Katowicach.

Policjanci zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa. Po wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania, śledczy pracują nad kolejnymi jej wątkami.