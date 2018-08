Były prawnik Trumpa zbiera pieniądze na obronę w Internecie

Michael Cohen zbiera na serwisie crowdfundingowym GoFundMe pieniądze na opłacenie broniących go prawników, donosi amerykański Business Insider zwracając uwagę, że anonimowy darczyńca ofiarował 50 tys. USD.

Cohen był prawą ręką Trumpa przy załatwianiu drażliwych spraw zanim ten przeniósł się do Białego Domu. We wtorek prawnik przyznał się do unikania płacenia podatków, naruszenia reguł finansowania kampanii wyborczej, a także oszustw bankowych. Okazało się także, że jest bankrutem, który tylko urzędowi podatkowemu jest winny co najmniej 1,4 mln USD.

Cohen zdecydował się na nietypową drogę szukania pieniędzy na opłacenie swoich prawników. Uruchomił zbiórkę na serwisie GoFundMe pod hasłem „Fundusz Prawdy Michaela Cohena”. Cel wyznaczono na 500 tys. USD. Do piątku wpłynęło tam ponad 149 tys. USD od prawie 2,8 tys. darczyńców.