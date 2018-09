Były trader, który stracił 1,4 mld GBP w UBS, może być deportowany do Ghany

Szwedzkie klimaty w polskich domach

Skandynawski minimalizm w wystroju wnętrz na dobre rozgościł się na polskich salonach i zyskuje coraz większe grono zwolenników. O krok dalej idzie firma Procyon, która pod marką EcoReadyHouse projektuje i buduje inteligentne domy — energooszczędne i pasywne, nawiązujące do skandynawskich wzorców. Ambitne plany Spółka powstała w 2006 r. w Szwecji. Początkowo zajmowała się konstrukcjami inżynieryjnymi, m.in. mostów, tuneli i wiaduktów. Po sześciu latach właściciele — Bartłomiej Szejny i Wojciech Mizerski — postanowili zdywersyfikować działalność i otworzyli fabrykę domów w Stargardzie pod Szczecinem. — Chcieliśmy stworzyć polską markę, która docelowo będzie rozpoznawalna w Europie. Obecnie działamy na rynku szwedzkim, norweskim i polskim. W najbliższym czasie chcemy wejść na rynek niemiecki, który jest największy i najszybciej się rozwija — mówi Bartłomiej Szejny, prezes Procyona. Produkcja prefabrykowanych domów pasywnych i energooszczędnych ruszyła w 2013 r. W pierwszym roku powstały zaledwie dwa domy. W ubiegłym roku było ich już ok. 40, a w 2016 r. ta liczba może wzrosnąć do 60-70 budynków. Stargardzki zakład...