Były właściciel parabanku Finroyal ponownie zatrzymany

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali cztery osoby podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw. Wśród zatrzymanych jest były właściciel parabanku Finroyal, skazany w 2019 roku na 10 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformował PAP w czwartek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, zatrzymania miały miejsce w bieżącym tygodniu. Funkcjonariusze KWP w Radomiu działali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.



"W dniach 22-23 września zatrzymano cztery osoby w związku ze śledztwem dotyczącym prania pieniędzy pochodzących z oszustwa popełnionego na szkodę klientów spółki FRL Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wśród zatrzymanych był Andrzej K., który nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu został skazany na karę 10 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie mienia znacznej wartości" – podała prokuratura.



Z ustaleń ostrołęckiej prokuratury wynika, że Andrzej K., założyciel i jedyny członek spółki FRL Capital Limited, część pieniędzy pochodzących z wpłat od klientów inwestował "kupując różnego rodzaju podmioty gospodarcze oraz wpłacając pieniądze do instytucji zajmujących się inwestycjami giełdowymi". Na skutek nietrafnych inwestycji, środki zostały utracone.



Środki uzyskane od klientów były także przekazywane na funkcjonowanie innych spółek, w tym Finroyal Services sp. z o.o., reklamy, wynagrodzenia, wynajem pomieszczeń.



"Pochodząca z oszustw kwota co najmniej 1 843 654,38 złotych została wypłacona w gotówce i wprowadzona do legalnego obrotu. Ponadto część tych środków została przelana na prywatne konta Andrzeja K. i wykorzystana do kolejnych transakcji bankowych oraz zakupu nieruchomości i ruchomości" – podała prokuratura.



W sprawie poszkodowanych może być 1716 klientów spółki. Łączna wartość kwot, które zostały "wyprane" to 4 mln złotych, 150 tysięcy euro, 16 tysięcy funtów i prawie 27 tysięcy dolarów amerykańskich.



Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował tymczasowy areszt wobec Andrzeja K. Jego konkubina Małgorzata O. oraz Tatiana B. zostały objęte dozorem i zakazem opuszczania kraju a także zakazem kontaktowania się z podejrzanymi. Kobiety musiały wpłacić poręczenie majątkowe.



Zatrzymana w czwartek Lena G. jest obecnie przesłuchiwana w prokuraturze. Po złożeniu przez podejrzaną wyjaśnień zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu wobec niej środków zapobiegawczych.



Prokuratura przypomina, że Andrzej K. został nieprawomocnie skazany w lutym 2019 roku przez wrocławski sąd na 10 lat pozbawienia wolności za oszukanie 1716 osób, klientów parabanku Finroyal.



Suma kwot wyłudzonych w latach 2007-2012 została oceniona na prawie 100 mln zł, kilkuset tysięcy dolarów oraz euro i kilkudziesięciu tysięcy funtów. Klienci byli zapewniani, że ich pieniądze są bezpieczne, ale ubezpieczenie nie dotyczyło strat poniesionych w wyniku działalności Finroyal. "Firma była przedstawiania jako prężnie działająca spółka brytyjska, a prawda była taka, że w Londynie ta firma nie posiadała nawet biura" - mówił sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku.