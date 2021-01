Byron Wien: S&P500 wyraźnie spadnie, aby potem wzrosnąć do 4500 pkt.

Byron Wien, weteran Wall Street z Blackstone Group, oczekuje spadku S&P500 w nadchodzących miesiącach. Po tym okresie oczekuje przyspieszenia wzrostu gospodarczego, rajdu rynku akcji oraz zwyżki inflacji i rentowności obligacji USA.

Wien prognozuje, że w pierwszej połowie 2021 roku S&P500; spadnie o prawie 20 proc. Potem nastąpi odbicie, które wyniesie wartość indeksu do 4500 pkt. Oczekuje, że tempo wzrostu gospodarczego USA przekroczy 6 proc., a rentowność obligacji 10-letnich USA dojdzie do 2 proc.

- Sukces 5-10 szczepionek wraz z poprawą efektywności leczenia pozwolą USA powrócić do pewnej formy normalności do Memorial Day w 2021 roku [31 maja – red. pb.pl] – głosi prognoza Wiena. – Zaczynamy najdłuższy cykl ekonomiczny w historii, dłuższy niż ten, który trwał od 2010 do 2020 roku – dodał.

Byron Wien, fot. Bloomberg

87-letni Wien to były strateg Morgan Stanley. Rok temu prognozował przekroczenie przez S&P500; poziomu 3500 pkt. i obniżkę głównej stopy przez Fed do 1,0 proc. Indeks kończył rok wartością 3756 pkt. Główna stopa banku centralnego została obniżona prawie do zera. Nie trafił zapowiadając wzrost w 2020 roku ceny ropy powyżej 70 USD i rentowności obligacji 10-letnich USA do 2,5 proc. Przewidywał także utratę pozycji liderów przez Apple i Amazon.com.