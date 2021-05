Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych nie wpłynie znacząco na kurs złotego, ale może zwiększyć jego zmienność – uważają analitycy banku Credit Agricole.

Analitycy Credit Agricole odnieśli się do ewentualnego wpływu na kurs złotego uchwały Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych, która ma zostać podjęta we wtorek. „Uważamy, że po wydaniu wyroku przez SN możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu złotego” – czytamy w analizie Credit Agricole.