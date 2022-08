CAB: eksport okien i drzwi do Stanów Zjednoczonych urósł w tym roku dwukrotnie

Wartość eksportu okien i drzwi z Polski do Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku o 106 proc. do ponad 26 mln euro w porównaniu do takiego samego okresu rok wcześniej - poinformowało PAP Centrum Analiz Branżowych (CAB).

"Choć utrzymanie tak wysokiej dynamiki wzrostu eksportu do USA może okazać się bardzo trudne, to jestem przekonany, że sezon 2022 zakończy się bardzo dużymi wzrostami w sprzedaży polskiej stolarki w tym kraju. Nawet wzrost na poziome 60-70 proc. na zakończenie tego roku będzie oznaczał duży sukces, a Stany Zjednoczone awansują o kilka pozycji na liście największych odbiorców polskich okien i drzwi" – ocenił główny analityk CAB Maksymilian Miros.