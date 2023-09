Calvino: EBC prawdopodobnie zakończył podwyższanie stóp procentowych

Nadia Calvino, minister gospodarki Hiszpanii uważa, że Europejski Bank Centralny nie będzie już zacieśniać polityki monetarnej w tym cyklu, informuje Bloomberg.

W czwartek Europejski Bank Centralny dokonał dziesiątej z rzędu podwyżki stóp procentowych w wyniku czego główna wzrosła do 4,0 proc. i jest najwyższa w historii. W komunikacie po decyzji znalazła się sugestia zakończenia cyklu zacieśniania polityki monetarnej. EBC oświadczył, że jego główna stopa znalazła się „na poziomie, który znacząco przyczyni się do osiągnięcia we właściwym czasie celu inflacyjnego”.

Nadia Calvino, minister gospodarki Hiszpanii uważa, że to prawdopodobnie koniec podwyżek stóp procentowych w obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej.

- Oczywiście będziemy z wielką uwagą śledzić wyjaśnienie EBC jego ostatniej decyzji, która prawdopodobnie kończy bardzo szybki wzrost stóp, którego doświadczyliśmy przez ostatnie 12 miesięcy – powiedziała Calvino w Santiago de Compostela, gdzie odbywa się spotkanie ministrów finansów i przedstawicieli banków centralnych państw Unii Europejskiej.