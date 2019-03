Cały sekret to właściwe wykorzystanie mocnych stron

Dynamiczny rozwój technologiczny, zespoły pracujące w różnych stylach i według różnych metod, natłok przepływu informacji niemożliwy do „przerobienia”. Wszystko to powoduje, że większość z nas, pracowników, mierzy się z sytuacją ciągłej zmiany. Dotyczy ona np. wymagań, zakresu obowiązków, kierunków działania i celów. Czynniki te wymuszają na kadrze zarządzającej konieczność stosowania bardziej dynamicznego, zindywidualizowanego podejścia do rozumienia tego, w jaki sposób osiągać założone cele biznesowe, takie jak sprzedaż, zysk czy satysfakcja klientów. A przede wszystkim, jak zarządzać ludźmi.

Według danych Instytutu Gallupa, kluczem do sukcesu jest ciągła praca nad zaangażowaniem pracowników. Większość firm na świecie bada satysfakcję pracowników. Stąd popularne, stereotypowe wyobrażenie tego, jak powinno wyglądać nowoczesne miejsce pracy. Jest ono często przedstawiane jako: przyjemne biuro ze stołami do ping ponga, z „owocowymi czwartkami” i „czekoladowymi piątkami” oraz innymi popularnymi benefitami.

Satysfakcja owszem jest ważna, jednak badania Instytutu Gallupa pokazały, że to zaangażowanie zespołu w pracę firmy przekłada się na wymierne korzyści, mierzone wysokością sprzedaży, osiąganymi zyskami, wskaźnikiem rotacji pracowników i poziomem satysfakcji klientów. Instytut Gallupa przeprowadził badania nad zaangażowaniem, szukając odpowiedzi na pytanie, co przyciąga pracowników do pracodawców. Co kryje się za pojęciem zaangażowany pracownik?

W swojej definicji tego pojęcia Instytut charakteryzuje taką osobę jako pozytywnie nastawioną do swojej pracy i wyzwań na zajmowanym stanowisku. Jest to osoba, która dba o współpracowników, jaki i również o klientów. Zna swój zakres obowiązków i koncentruje się na nowych, lepszych sposobach osiągania wyników.

Zaangażowany pracownik to również usatysfakcjonowany pracownik. W badaniach zostały wyróżnione jeszcze dwa rodzaje pracowników: niezaangażowany i aktywnie niezaangażowany. Pracownik niezaangażowany jest trudny do zidentyfikowania. Nie jest wrogo nastawiony ani uciążliwy, jednak pracując nie wychodzi poza ramy swoich obowiązków, raczej zajmują go bardziej takie kwestie jak: co dziś na obiad? która godzina? Punkt 16.00 zamyka za sobą drzwi. Nie jest emocjonalnie związany z firmą, ludźmi ani miejscem w którym pracuje.

Pracownik aktywnie niezaangażowany to osoba obecna ciałem, a nie obecna duchem. Nie lubi swojej pracy, skupia na sobie uwagę managera poprzez generowanie błędów lub problemów, trzyma się z daleka od innowacyjnych pomysłów i wdrażania nowych rozwiązań. Wpływa na powstawanie negatywnego nastroju w zespole. Może działać na szkodę firmy.

Statystyki nie są optymistyczne. Tylko średnio 13 proc. pracowników na świecie jest zaangażowanych. Dla Polski wskaźnik ten wynosi 17 proc. To dlatego wyzwaniem naszych czasów dla managerów jest budowanie zaangażowania.

Gallup szukał również odpowiedzi na pytanie, co przyciąga pracowników do pracodawców? Badania na ten temat pokazały, na czym najbardziej zależy dziś pracownikom. To jaką opinię i podejście do swojej pracy mają pracownicy zaczyna się i kończy na bezpośrednim przełożonym.

Zatrudnianie i rozwijanie dobrych managerów oraz budowanie i wykorzystywanie mocnych stron pracowników to dwa klucze do wzrostu zaangażowania. Badania Instytutu Gallupa wskazują, że podejście do diagnozowania i awansowania osób z naturalnymi talentami do zarządzania i opracowany system szkoleń tych ludzi są najważniejsze. Owszem można nabyć wiele kompetencji managerskich w wyniku szkoleń, jednak nie zmienia to faktu, że są osoby predysponowane do tych zadań w naturalny sposób.

Kolejnych wskazówek dostarczają badania mówiące o tym, czym najbardziej są zainteresowani potencjalni i obecni pracownicy. Ludzie chcą mieć: codzienne i autentyczne relacje ze swoim przełożonym, jasne wytyczne, ustalone priorytety i określone spodziewane rezultaty ich pracy, możliwości uczenia się i rozwoju w miejscu pracy, cele do zrealizowania, które będą wspólne z ich wartościami, jasno określone możliwości rozwijania swojej kariery.

Pracownicy będący już na rynku pracy i ci dopiero rozpoczynający swoje kariery określani kolejnymi literami alfabetu (X,Y,Z) chcą być zarządzani w inny sposób. Nowe podejścia, jak również sposoby usprawnienia dotychczasowych modeli zarządzania rekomendowane przez Instytut Gallupa odpowiadają na wyzwania z jakimi mierzą się managerowie oraz odpowiadają na potrzeby tych pracowników.

Autor: Magdalena Czubaszek-Nowaczyk, Trenerka i coach z międzynarodowym certyfikatem Gallup® Certified Strengths Coach w Instytucie Gallupa w Londynie. Managerka, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu działami Obsługi Klienta i Zarządzania Należnościami. Konsultant firmy doradczo - szkoleniowej VELMARK GROUP. Członkini zespołu opiekunów merytorycznych Projektu dywersyfikacji metod sprzedażowych Zlamschematy.pl®

