CATL dostarczył baterie koreańskiej firmie Kia

Baterie od CATL południowokoreański producent samochodów zastosuje w elektrycznym modelu Niro. Będzie to pierwszy raz, kiedy Kia użyje niekoreańskich akumulatorów do aut przeznaczonych do sprzedaży na rynku krajowym.

W czwartkowym oświadczeniu Kia wyjaśniła, że ,,chcąc zdywersyfikować i ustabilizować dostawy baterii przy jednoczesnym wzroście produkcji samochodów EV’’, zdecydowała się ,,podjąć współpracę z różnymi dostawcami’’.

Contemporary Amperex Technology jest największym producentem akumulatorów na świecie. Współpracuje on między innymi z Teslą i Volkswagenem.