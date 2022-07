Cavatina Holding pójdzie za ciosem

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Deweloperska spółka wyemituje obligacje tuż po tym, jak przydzieli papiery ledwo co sprzedanej serii.

Od 1 do 11 lipca potrwają zapisy na 3,5-letnie obligacje Cavatiny Holding. Ich oprocentowanie będzie analogiczne jak w przypadku serii P2022B (WIBOR6M plus 6 pkt proc. marży). Zapisy w tej ofercie dopiero co się zakończyły, a formalny przydział nastąpi 30 czerwca.