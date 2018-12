CBA: 15,2 mln zł szkody Skarbu Państwa po decyzji lubelskiego Urzędu Skarbowego

Centralne Biuro Antykorupcyjne po kontroli w Lubelskim Urzędzie Skarbowym wykazało 15,2 mln zł szkody Skarbu Państwa po decyzji podatkowej wydanej na korzyść gminy Lublin, dowiedziała się we wtorek PAP. CBA zawiadomiło prokuraturę o złamaniu prawa.

Rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Marta Szpakowska potwierdziła PAP zakończenie kontroli, jednak nie chciała wypowiadać się o jej wynikach, "ze względu na przekazanie sprawy do Prokuratury i dobro śledztwa".



Kontrolę wykonywali funkcjonariusze lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. "Zakończyła się ona w połowie sierpnia" - powiedział PAP Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura. "Do tej pory trwało przygotowywanie i przedstawianie końcowych wniosków kontrolowanym" - dodał.



"W listopadzie w tej sprawie złożono zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne w Lubelskim Urzędzie Skarbowym za podjęcie jednej z decyzji podatkowych" - podał we wtorek w rozmowie z PAP.



Zarzucono im nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Za takie przestępstwo Kodeks karny przewiduje pozbawienie wolności od roku do 10 lat.



Kontrolę umorzeń podatkowych w Lubelskim Urzędzie Skarbowym CBA podjęła w kwietniu. Kontrolerzy Biura sprawdzali m.in. decyzje o umorzeniu podatków i innych należności wobec budżetu państwa z lat 2013-17 podjęte przez ten urząd, dotyczące zarówno firm, jak i osób fizycznych.



Z informacji PAP wynika, że wykazane przez CBA nieprawidłowości dotyczyły 2013 r. i 2014 r. Wówczas Urząd zdecydował o umorzeniu gminie Lublin 12,8 mln zł nienależnie otrzymanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, które powinien zwrócić podatnikowi. W związku z tą decyzją umorzeniu podlegały również opłata prolongacyjna - 747,9 tys. zł i odsetki - 300,9 tys. zł w 2013 r. oraz odsetki za zwłokę 1,7 mln zł. W sumie gminie Lublin umorzono zaległości w wysokości 15,2 mln zł.



Kwoty te powinny - zdaniem CBA - trafić do Polskiej Grupy Energetycznej, która najpierw podwyższyła kapitał akcyjny i opłaciła podatek, a później anulowała to podwyższenie - i powinna była uzyskać jego zwrot. Środki te pozostały w gminie na podstawie umorzenia LUS. W pierwszej instancji naczelnik urzędu w decyzji odmówił umorzenia, ale po odwołaniu gminy sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia i 31 marca 2104 r. zakończyła się pozytywnie dla gminy, choć - według kontroli CBA - niezgodnie z prawem.



Tą decyzją naruszono ordynację podatkową, bo zgodnie z nią jednostka samorządu, jaką jest gmina, nie mogła złożyć wniosku o takie umorzenie - wynika z wniosków CBA.



Umorzenia podatkowe podlegają obwieszczeniu w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Biuro ustaliło, że takiego ogłoszenia w tym przypadku nie było, czym również złamano jeden z artykułów ustawy o finansach publicznych.



CBA oprócz działań śledczych i doraźnych ma w swoich uprawnieniach prowadzenie kontroli możliwych nieprawidłowości m.in. w podmiotach należących do państwa. Po kontroli Biuro może np. podjąć śledztwo w związku z wykrytymi nieprawidłowościami lub skierować zawiadomienie do prokuratury.