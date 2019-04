CBA zatrzymała kolejne dwie osoby ws. wyłudzeń VAT za kartony

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej wyłudzającej zwrot podatku VAT w fikcyjnym obrocie opakowaniami kartonowymi – dowiedziała się PAP. Kwota wyłudzeń, to przynajmniej 9,5 mln zł.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA potwierdził w poniedziałek PAP, ze zatrzymań dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura. Grupa miała według śledczych wystawić ok. 1,5 tys. faktur, na kwotę 41 mln zł – podał. "Zatrzymani po zakończeniu przeszukań, zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Prokuratura ma im postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy i zdecydować czy wystąpić do sądu o areszt wobec nich" - powiedział PAP Brodowski. Kartonami grupa fikcyjnie obracała pomiędzy co...