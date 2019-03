CBA zatrzymało 5 osób ws. wystawiania fikcyjnych faktur VAT na prawie 5 mln zł

Rzeszowska delegatura CBA zatrzymała kolejnych pięć osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, która wystawiała tzw. puste faktury. Zatrzymani to przedsiębiorcy z Podkarpacia.

Są to kolejne już zatrzymania osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę tzw. pustych faktur.



Jak podaje Wydział Komunikacji Społecznej CBA zatrzymane osoby wprowadziły do obrotu w latach 2014-2018 faktury VAT, na których widniał fikcyjny obrót towarów na kwotę prawie 5 mln zł.



"Przestępczy proceder opierał się na przeświadczeniu jego uczestników o ich bezkarności związanej z powiązaniami organizatora obrotu +pustych faktur+ z pracownikami jednego z urzędów skarbowych na terenie Podkarpacia" – podaje CBA.



Zgromadzone materiały trafią do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie zostaną przedsiębiorcom postawione zarzuty.



Zatrzymania są kolejnym etapem wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez agentów CBA pod nadzorem lubelskiej prokuratury.



Do tej pory w śledztwie zarzuty postawiono już 11 osobom, w tym właścicielowi przedsiębiorstwa, które wystawiało tzw. puste faktury, oraz naczelnik urzędu skarbowego w Podkarpacia.



Pięć osób przebywa w aresztach.



Sprawa jest rozwojowa. Rzeszowskie CBA bada kolejne wątki związane z przestępczą działalnością grupy.