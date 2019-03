CBA zatrzymało kierownika w centrali jednego z banków i trzech przedsiębiorców

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Warszawie na gorącym uczynku kierownika w centrali jednego z banków i trzech przedsiębiorców realizujących usługi na rzecz tego banku, zajmujących się obrotem nieruchomościami - dowiedziała się PAP.

Zobacz więcej Tomasz Raś

W zamian za korzyści majątkowe przedsiębiorcy mieli otrzymywać od banku zlecenia na wsparcie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości przez dłużników banku. Bank stracił na tym przynajmniej 50 tys. zł.



Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził zatrzymanie czterech osób przez agentów z lubelskiej delegatury CBA. "Trzy z nich wpadły na gorącym uczynku przyjmowania łapówki, zatrzymano też powiązaną z nimi czwartą osobę" - sprecyzował.



Pracownik banku to kierownik zespołu restrukturyzacji i windykacji Biura Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi - podał w rozmowie z PAP Brodowski.



Powiedział, że akcja prowadzona była w oparciu o własne materiały Biura. Funkcjonariusze przeszukali miejsca pracy i mieszkania zatrzymanych osób, gdzie zabezpieczyli dokumentację i sprzęt komputerowy.



Przestępstwo polegało na dostępie za łapówki do procedury zbywania nieruchomości, które są zabezpieczaniem kredytów tych dłużników, którzy nie regulowali swoich zobowiązań wobec banku, lub byli zagrożeni taką sankcją - wynika z ustaleń śledczych. W zamian za dobrowolne zbycie nieruchomości dłużnik może uzyskać umorzenie części zadłużenia - wyjaśnił Brodowski.



Śledczy ustalili też, że niekiedy zlecenia rozliczano na podstawie fikcyjnych faktur - takie działanie powodowało nienależne zapłaty za usługi, a tym samym działanie na szkodę banku. "Ujawniona dotychczas kwota korzyści majątkowej, to co najmniej 50 tys. zł." - podał Brodowski.



Zatrzymani przez CBA i materiały zebrane przez agentów trafią do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.