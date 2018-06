CBA zatrzymało trzy osoby w sprawie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzewane o wyłudzenie w ramach reprywatyzacji nieruchomości warszawskich działki i kamienicy o wartości ponad 38 mln zł - dowiedziała się w piątek PAP.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej powiedział PAP, że zatrzymań dokonali agenci z warszawskiej delegatury Biura. Zatrzymani to Maciej M. z Konstancina - jeden z najbardziej znanych kupców roszczeń do nieruchomości w Warszawie, jego żona Elżbieta oraz współpracujący z nimi warszawski adwokat Andrzej M.



"Śledztwo CBA dotyczy ich udziału w przejęciu i wyłudzeniu kamienicy i działki przy ul. Pięknej w Warszawie. Wyłudzona nieruchomość pod nr 15 warta jest ponad 38 mln zł" - podał Kaczorek. Dodał, że obecnie znajdują się tam m.in. luksusowe apartamenty.



Agenci CBA przeszukali rezydencję biznesmena w Konstancinie oraz warszawskie mieszkanie adwokata.



Maciej M. i adwokat Andrzej M. byli już zatrzymani i aresztowani tymczasowo w maju 2017 r. w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji innych stołecznych nieruchomości. Wówczas śledztwo dotyczyło działek w Warszawie przy Siennej 29 - obecnie na Placu Defilad, przy Twardej 8 i 10 i przy Królewskiej 39.



Kaczorek podał, że obecnie CBA prowadzi prawie 70 śledztw w sprawach nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. Dotyczą one blisko 200 adresów - większość z nich to cenne działki i kamienice o wartości wielu milionów złotych.



Wśród dotychczas zatrzymanych w związku ze śledztwami dotyczącymi reprywatyzacji byli m.in.: b. z-ca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu Jakub R. i jego rodzice, adwokat Robert N., b. urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K., b. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorz M. i biznesmen Janusz P. Co do większości zatrzymanych przez CBA sąd zdecydował o aresztach - zaznaczył Kaczorek.



Śledztwo CBA nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.