Co najmniej 96 mln zł wyprowadzono z majątku przedsiębiorstwa polskiej grupy kapitałowej. W sprawie zatrzymano trzy osoby, poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Agenci białostockiej delegatury CBA zatrzymali na terenie Dolnego Śląska i Mazowsza trzy osoby związane z działalnością grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki z branży biopaliw oraz spirytusowej. Wśród zatrzymanych osób znalazł się m.in. Grzegorz Ś. prezes zarządu całej grupy.

Jak ustalono w trakcie postępowania zatrzymani działali na szkodę akcjonariuszy i właścicieli grupy kapitałowej nadużywając udzielonych im uprawnień i doprowadzając do wyprowadzenia składników majątkowych, w tym mienia ruchomego, nieruchomości, papierów wartościowych oraz praw majątkowych wielkiej wartości. Wszystko wskazuje na to, że były one wyprowadzane do polskich i zagranicznych podmiotów kontrolowanych przez zatrzymanego prezesa.

Ze wstępnych szacunków wynika, że powstałe w związku z tym szkody opiewają na co najmniej 96 mln zł.

Funkcjonariusze CBA przeszukują jednocześnie 13 lokalizacji na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, i Mazowszu, gdzie zabezpieczane są nośniki danych i dokumentacja. Czynności prowadzone są m.in. w siedzibach spółek i kancelariach prawnych.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty.