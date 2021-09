Według raportu Konfederacji Brytyjskiego Przemysłu (CBI), wrześniowy wzrost sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii był najniższy od marca, pisze Reuters.

Comiesięczne badanie przeprowadzane przez CBI wykazało, że bilans sprzedaży detalicznej spadł z +60 w sierpniu do +11 we wrześniu. To najniższy wynik od marca. Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 35.