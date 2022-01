CBRE: handel nadal potrzebuje dodatkowej przestrzeni logistycznej

Zapotrzebowanie handlu, w szczególności detalicznego, na dodatkową przestrzeń logistyczną utrzyma się w tym roku - prognozuje firma doradcza CBRE. Wśród trendów w branży handlowej na 2022 r. eksperci wymieniają też m.in. dalszy rozwój automatyzacji.

Jak zwrócono uwagę we wtorkowej informacji CBRE, w ciągu 18 miesięcy pandemii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z ograniczeniami w handlu stacjonarnym. To spowodowało, że mocno rozwijał się i zmienił e-commerce, w tym magazyny i łańcuchy dostaw. "Rosło zapotrzebowanie na przestrzeń operacyjną, konieczne były zmiany w podejściu do zapasów i zwrotów produktów oraz rozwój technologii" - zaznaczono.