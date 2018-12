CBŚP: 17 osób zatrzymanych, ponad 70 mln zł niezapłaconego podatku

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 17 osób, podejrzanych o tworzenie "karuzeli podatkowej" i niepłacenie podatku VAT. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się obrotem urządzeniami elektronicznymi i naraziła Skarb Państwa na ponad 70 mln strat.

Jak podała PAP w piątek rzeczniczka CBŚP, kom. Iwona Jurkiewicz, do rozbicia gangu doszło w połowie tygodnia. Policjanci z biura śledczego wraz funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego w Warszawie ujęli w różnych miastach Polski w sumie 17 osób. Zatrzymania miały związek ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej.



"Ustalenia śledztwa wykazały, że członkowie grupy działali w okresie od 2014 roku do grudnia 2018 roku na terenie całego kraju, w tym w Warszawie i w Pruszkowie oraz poza granicami Polski" – podała PAP rzeczniczka Prokuratury Regionalnej, prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka.



Przestępcy zajmowali się obrotem urządzeniami elektronicznymi, m.in. komputerami, drukarkami czy telefonami komórkowymi. Jednak według ustaleń prokuratury, podejrzani wielokrotnie obracali tym samym towarem, tworząc pomiędzy sprzedającym a kupującym pozorny "łańcuch podmiotów", które miały między sobą zawierać umowy. W konsekwencji żaden z tych podmiotów nie uiszczał należnego podatku od towaru i usług. Transakcje wspierała sfałszowana dokumentacja księgowa, poprzez którą wprowadzani byli w błąd pracownicy urzędu skarbowego. Według ustaleń prokuratury, grupa mogła narazić Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w kwocie ponad 70 mln zł.



"Podejrzanym zarzuca się wykonywanie w ramach grupy przestępczej zleconych czynności polegających na tworzeniu łańcucha podmiotów gospodarczych dokonujących pozornego obrotu towarem, zlecanie przelewów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi określonych firm, sporządzanie dokumentacji poświadczającej nieprawdę, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT" – poinformowała prok. Zabłocka-Konopka.



Podczas zatrzymań CBŚP zabezpieczyło w mieszkaniach i firmach podejrzanych dokumentację dotyczącą transakcji, sprzęt komputerowy i nośniki danych. Zabezpieczono także wart około 2 mln złotych sprzęt elektroniczny, którym handlowała grupa oraz pieniądze, biżuterię i luksusowe samochody należące do podejrzanych.



Prokuratura skierowała do sądu osiem wniosków o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Zostały one rozpoznane przez stołeczny sąd rejonowy w czwartek późnym popołudniem. Sąd przychylił się do pięciu wniosków, stosując tymczasowy areszt. Dwie osoby także zostały aresztowane, ale zostaną zwolnione po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Wobec jednej osoby sąd zastosował dozór policyjny, w związku z czym prokuratura zapowiada zażalenie.



Prok. Zabłocka-Konopka zaznacza, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Postępowanie obejmuje aż 93 podmioty gospodarcze związane z procederem wyłudzania VAT-u. Przestępcom grożą kary do 8 lat więzienia, a także kary finansowe.