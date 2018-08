CBŚP zatrzymało 5 osób podejrzanych ws. europejskiego przemytu papierosów

Gdański zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymał pięć osób w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów - dowiedziała się w piątek PAP.

Rzecznik prasowy gdańskiej prokuratury regionalnej prok. Maciej Załęski potwierdził PAP, że do zatrzymań mieszkańców Trójmiasta i okolic w prowadzonym od wielu miesięcy śledztwie doszło na początku lipca.



Rzeczniczka prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że sprawa dotyczy międzynarodowej grupy przestępczej, w której oprócz Polaków działali obywatele Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji i Włoch.



Zatrzymanym przez CBŚP przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz narażenia przez tę grupę na uszczuplenie około 15 mln zł należności publicznoprawnych. Za takie przestępstwa grozi do 12 lat więzienia.



Przy jednym z zatrzymanych policjanci z CBŚP znaleźli ponad 250 tys. euro. Środki te zostały zabezpieczone na poczet grożących mu kar - podał prok. Załęski. Poinformował PAP, że prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla jednej osoby i Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. "Co do pozostałej czwórki prokurator zdecydował o poręczeniach majątkowych, zakazie opuszczania kraju i dozorze policji" - dodał.



CBŚP i prokuratura podkreśliły, że śledztwo ma rozwojowy charakter.



Według Jurkiewicz sprawa sięga 2015 r., gdy w wyniku współpracy Centralnego Biura Śledczego Policji, służb brytyjskich i włoskich, koordynowanych przez Europol, zatrzymano we Włoszech kilka transportów, w których znaleziono 39 mln nielegalnych papierosów.



"Nieodprowadzona akcyza, podatek VAT i cło, gdyby papierosy trafiły na rynek, wynosiłyby w sumie nawet 41 mln zł" - podała Jurkiewicz.



Według śledczych, mechanizm działania grupy polegał na nieuiszczaniu należnych podatków przy wykorzystaniu utworzonych podmiotów gospodarczych, które pozorowały działalność handlową w ramach uproszczonych procedur tranzytu międzynarodowego. Firmy uwiarygodniały realizowane transakcje i tranzyt towarów, choć faktycznie nigdy nie opuściły one UE i tu były wprowadzane do obrotu.



"Legalny towar poprzez kolejne firmy był teoretycznie wyprowadzany poza teren UE, a faktycznie papierosy trafiały na czarny rynek" - powiedziała rzeczniczka. "Członkowie grupy mieli korumpować urzędników celnych w kilku krajach Unii Europejskiej i uzyskiwać od nich urzędowe potwierdzenia fikcyjnych wyjazdów transportów papierosów poza obszar Unii" - dodała kom. Jurkiewicz.



Rzeczniczka CBŚP podała, że zatrzymania z 2015 r. były dotyczyły trzech transportów: 14 mln papierosów w Casercie we Włoszech (potencjalne uszczuplenia na niemal 15 mln zł), pod Padwą we Włoszech - ponad 13 mln papierosów różnych marek (uszczuplenia 14 mln zł) i w Trieście - 12 mln papierosów (uszczuplenia ponad 12 mln zł).