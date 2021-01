Celebrytka dostała 299 USD i spółka zdrożała prawie 250 proc.

Carole Baskin, bohaterka serialu Netflixa “Król Tygrysów” wywołała wzrost kursu spółki o prawie 250 proc. wypowiadając o niej przychylne opinie w nagraniu wideo w zamian za 299 USD, donosi Yahoo.

To zasługa internetowego serwisu Cameo, który oferuje możliwość zamówienia wypowiedzi celebrytów na zadany temat za niewygórowaną kwotę. W przypadku Baskin było to 299 USD. Ktoś zapłacił jej, aby wypowiedziała się o „groszowej” spółce Zomedica ze stanu Michigan, która pomimo wejścia na giełdę w 2016 roku nie wykazała dotychczas przychodów. Baskin wykonała zadanie.

- Nie wiem, czy słyszeliście o Zomedica, ale oni pomagają weterynarzom i naszym futrzanym przyjaciołom – powiedziała celebrytka w nagraniu. – Ja zdecydowanie zainwestuję w dowiedzenie się o niej więcej – dodała.

Po publikacji nagrania akcje Zomedica zdrożały w poniedziałek o prawie 250 proc. Baskin, która podkreśliła, że nie ma żadnych akcji spółki i nie zajmuje się wydawaniem rekomendacji, wyraziła wątpliwość co do tego, czy to jej wypowiedź wywołała tak duży wzrost kursu.

Yahoo zwraca uwagę, że „groszowe” akcje są wśród najmocniej handlowanych na platformach dla drobnych inwestorów, jak Robinhood. Joseph Saluzzi z Themis Trading zauważył jednak, że choć są często handlowane, to rzadko uzyskują tak duży udział rynku, jak było w przypadku Zomedica w poniedziałek. Znalazła się ona w piątce spółek „groszowych”, które łącznie stanowiły aż 18 proc. całego rynku.