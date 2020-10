Celujemy w nowotwory

Wrzesień Światowym Miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi

Co roku około 6 tys. osób w Polsce słyszy diagnozę – nowotwór krwi. Blisko 90 proc. Polaków kojarzy nowotwory krwi głównie z białaczkami. By zwrócić uwagę na te choroby wrzesień został ogłoszony Światowym Miesiącem Świadomości Nowotworów Krwi, a eksperci w tym czasie apelują, by zwrócić szczególną uwagę na regularne wykonanie morfologii krwi obwodowej.