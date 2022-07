Cena gazu w Europie utrzymuje się na poziomie 200 EUR/MWh

W czwartek po godz. 9.30 gaz z dostawą w sierpniu kosztuje 200 euro za MWh, po zniżce o 2,5 proc. Podobnie, na 200 euro, są wyceniane kontrakty październikowe, o 2,6 proc. niżej niż w środę.

We wtorek i środę ceny gazu przebiły 200 euro: we wtorek wieczorem gaz z dostawą w sierpniu zdrożał do 214 euro za MWh; w środę rano ceny dochodziły do 221 euro, a po południu ukształtowały się na poziomie 205,5 euro.

Rok temu, w lipcu za MWh gazu w hubie TTF trzeba było zapłacić 22,5 euro.

Od środy Gazprom zmniejsza dostawy przez Nord Stream 1 do ok. 20 proc. nominalnej zdolności przesyłowej gazociągu. Rosyjski koncern twierdzi, że musiał wyłączyć kolejną turbinę w głównej tłoczni gazociągu