Cena kukurydzy na drodze do największej tygodniowej zwyżki od pół roku

Mijający tydzień na rynku kukurydzy przyniósł solidne zwyżki. Notowania tego zboża w Stanach Zjednoczonych rozpoczynały poniedziałkową sesję poniżej poziomu 5 USD za buszel, podczas gdy obecnie poruszają się w rejonie 5,30 USD za buszel.

Główny impuls do zwyżek pojawił się na rynku kukurydzy we wtorek, kiedy to amerykański Departament Rolnictwa (USDA) obniżył prognozy zapasów kukurydzy na koniec sezonu 2020/2021 w USA. Obecne szacunki zakładają, że zapasy te wyniosą 1,552 mld buszli, podczas gdy wcześniejsze prognozy zakładały 1,702 mld buszli. Produkcja kukurydzy w USA w sezonie 2020/2021 została oszacowana na 14,182 mld buszli, czyli także mniej niż zakładały oczekiwania rynkowe.

Z kolei wczoraj Międzynarodowa Rada Zbożowa (International GrainsCouncil, IGC) obniżyła prognozy globalnej produkcji zbóż w sezonie 2020/2021 o 9 mln ton do poziomu 2,21 mld ton. To wciąż rekordowe poziomy, jednak warto mieć na uwadze, że największe cięcia dotyczyły prognoz produkcji kukurydzy (o 13 mln ton), podczas gdy np. prognozy produkcji pszenicy zostały podwyższone. IGC obniżyła również szacunki światowego popytu na kukurydzę w bieżącym sezonie o 5 mln ton do poziomu 2,216 mld ton – niemniej, i tak jest to lepszy wynik niż w poprzednim sezonie. Biorąc pod uwagę powyższe publikacje, trudno się dziwić presji wzrostowej, która pojawiła się na rynku kukurydzy w bieżącym tygodniu. W rezultacie, notowania tego zboża znajdują się na drodze do największej tygodniowej zwyżki od lipca 2020 r., czyli od około pół roku. Podobnie jednak jak w przypadku rynku soi, także w przypadku kukurydzy inwestorzy powinni zachować ostrożność. Rynek ten przyciągnął już dużo kapitału spekulacyjnego i jest podatny na korektę spadkową.