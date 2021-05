Miedź drożeje we wtorek dzięki słabszemu dolarowi. W Szanghaju cynk osiągnął najwyższą cenę od listopada 2007 roku, donosi Reuters.

Miedź z trzymiesięcznych kontraktów notowanych na giełdzie metali w Londynie drożała o 1,1 proc. we wtorek rano do 10489 USD za tonę. W Szanghaju kurs miedzi z najaktywniej handlowanych kontraktów czerwcowych rósł o 1,7 proc. do 75940 juanów (11815,78 USD). Maklerzy z Singapuru powiedzieli Reutersowi, że wzrost notowań miedzi ma główne źródło w słabnącym dolarze.