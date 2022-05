Cena miedzi w górę na skutek informacji z Chin

Dodatkowo, w Chinach stopniowo uchylane są lockdowny pandemiczne. Coraz częściej wydawane są pozwolenia dla mieszkańców Szanghaju, czyli kluczowej chińskiej metropolii, na opuszczanie swoich mieszkań i domów, natomiast całkowite zniesienie tamtejszych restrykcji ma nastąpić wraz z początkiem czerwca.

Obie powyższe informacje oznaczają wsparcie dla cen miedzi, bowiem budzą szansę na ożywienie popytu na ten metal. Miedź jest powszechnie wykorzystywana m.in. w budownictwie i transporcie, czyli kluczowych branżach gospodarki. Ponadto, Chiny generują około połowy globalnego popytu na miedź na świecie, więc lepsza kondycja tamtejszej gospodarki oznaczałaby zapewne większe zapotrzebowanie na ten metal.

Niemniej, o ile krótkoterminowo nastroje na rynku miedzi się poprawiły, to warto wziąć pod uwagę szeroki obraz, dotyczący całej światowej gospodarki. Wysoka inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw, podwyżki stóp procentowych – to wszystko prawdopodobnie negatywnie odbije się na wzroście gospodarczym na świecie, co z kolei nie pozostanie bez wpływu na popyt na surowce przemysłowe, do których należy miedź.