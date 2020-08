Cena miedzi w USA znów powyżej 3 USD za funt

Notowania miedzi w bieżącym tygodniu pną się w górę po wcześniejszej przecenie. Tym samym, cena miedzi w Stanach Zjednoczonych powróciła już do okolic tegorocznych maksimów – ponownie została naruszona psychologiczna bariera na poziomie 3 USD za funt.

Wzrostom cen miedzi sprzyja słabość amerykańskiego dolara, która pozytywnie przekłada się na notowania wielu surowców. Pewnym wsparciem są także zapowiedzi ze strony Fed dotyczące determinacji w kwestii wspierania amerykańskiej gospodarki, pogrążonej w kryzysie. USA to jeden z największych na świecie konsumentów miedzi.

Tymczasem z Indonezji napłynęły informacje o zakończeniu strajku w jednej z największych kopalń miedzi na świecie, Grasberg, należącej do koncernu Freeport-McMoRan. Pracownicy kopalni domagali się złagodzenia polityki lockdownu, która doprowadziła do wstrzymania połączeń autobusowych do i z kopalni. Strajk trwał od poniedziałku i doprowadził do wstrzymania działalności operacyjnej kopalni. Niemniej, jego zażegnanie zdejmuje część presji popytowej z cen miedzi.

Warto pamiętać, że mimo ostatnich zwyżek, nad rynkiem miedzi wiszą czarne chmury w postaci osłabionego kryzysem popytu na ten surowiec. O ile dotychczasowa sytuacja jeszcze nie była tragiczna, to pytania budzi przyszła kondycja światowej gospodarki – istnieją bowiem uzasadnione obawy, że okres osłabienia aktywności przemysłowej będzie się przedłużał.