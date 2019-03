Cena prądu skoczyła w Teksasie o 700 proc.

Mroźny poranek i słaby wiatr, a także wyłączenia elektrowni konwencjonalnych, spowodowały wzrost cen hurtowych energii elektrycznej w Teksasie do najwyższego poziomu od ponad roku.

Cena elektryczności w transakcjach spot w Teksasie wzrosła o ok. 700 proc. do średnio 383,71 USD za 1 MWh w godzinie zakończonej o 8:00 czasu lokalnego w poniedziałek. Była najwyższa od stycznia ubiegłego roku. Przyczynił się do niej spadek temperatury do 6 stopni Celsjusza. Jednocześnie elektrownie dysponujące ok. 37 proc. mocy produkcyjnych całego stanu były w tym czasie wyłączone z powodu sezonowych prac konserwatorskich. Elektrownie wiatrowe nie były w stanie pomóc, bo produkowały tylko 1,6 GW energii. W ubiegłym tygodniu było to średnio ok. 10 GW przez większość dni.