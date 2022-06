Cena pszenicy powraca do zwyżek

Przez ostatnie niemal trzy tygodnie na rynku pszenicy dominowała strona sprzedażowa. Niemniej, nowy tydzień na tym rynku rozpoczyna się od zwyżki notowań tego zboża. Cena pszenicy w USA dziś rano rośnie i na nowo zbliża się do poziomu 11 USD za buszel.

Notowania pszenicy mają nadal pole do zwyżek, biorąc pod uwagę obawy związane z podażą tego zboża w bieżącym roku. Wynikają one oczywiście głównie z wojny w Ukrainie, która ograniczyła dostępność zboża z rejonu Morza Czarnego, czyli z Rosji i Ukrainy. To pociągnęło za sobą protekcjonistyczne działania innych krajów, w tym Indii, które ograniczyły eksport pszenicy.