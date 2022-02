Cena ropy Brent powyżej 100 USD po raz pierwszy od 2014 r.

Inwazja Rosji na Ukrainę stała się faktem, co naturalnie wstrząsnęło całym globalnym rynkiem finansowym, w tym także notowaniami ropy naftowej. Ceny ropy Brent dzisiaj przekroczyły poziom 100 USD za baryłkę po raz pierwszy od 2014 r. Co prawda ta psychologiczna bariera nadal pozostaje silnym oporem dla notowań ropy, jednak nie ulega wątpliwości, że przy obecnej zmienności notowania ropy naftowej mogą na nią nadal napierać.

Jednocześnie, notowania ropy naftowej WTI sięgnęły dzisiaj rano już poziomów przekraczających 98 USD za baryłkę, by później cofnąć się do okolic 97 USD za baryłkę. Warto odnotować fakt, że o ile na świecie notowania ropy naftowej sięgają najwyższych poziomów od 2014 roku, to po przeliczeniu cen ropy na polskie złote mamy do czynienia z najwyższymi notowaniami ropy naftowej w PLN w historii. To naturalnie nie wróży dobrze pod kątem notowań paliw na stacjach benzynowych.