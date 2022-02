Cena ropy naftowej pod presją w obliczu rozmów na linii USA-Iran

W ostatnim czasie notowania ropy naftowej znajdowały się pod wpływem licznych czynników pozytywnie przekładających się na ceny tego surowca. Warto wśród nich wymienić: napięcia geopolityczne związane z Ukrainą i Bliskim Wschodem, najniższe zapasy ropy na świecie od prawie dekady, problemy z produkcją ropy naftowej w niektórych krajach afrykańskich, a w poprzednim tygodniu – także uderzenie mroźnej zimy w Stanach Zjednoczonych, które doprowadziło do zaburzeń produkcji nawet w Teksasie.

Tymczasem na początku bieżącego tygodnia na pierwszy plan na rynku ropy naftowej na nowo wysunęły się spekulacje dotyczące relacji na linii USA-Iran. Trwają rozmowy na temat paktu nuklearnego, który jeszcze w 2015 r. został zawarty za czasów Baracka Obamy, jednak jego zerwanie było jednym z pierwszych punktów polityki międzynarodowej Donalda Trumpa. Obecnie Joe Biden wrócił do negocjacji z Iranem – niemniej, jak dotychczas, nie przynosiły one istotnych rezultatów.

I to podobno powoli się zmienia, bowiem pojawiły się spekulacje na temat postępów w rozmowach pomiędzy dyplomatami z Białego Domu i Teheranu. Jeśli faktycznie te informacje okazałyby się prawdą, to z pewnością wywołałyby one oczekiwania dotyczące zniesienia przynajmniej części sankcji, narzuconych wcześniej na Iran.

Najwięcej emocji budzą oczywiście sankcje powiązane z produkcją ropy naftowej, bowiem Iran niegdyś był drugim największym producentem ropy naftowej w OPEC – zaś sankcje sprawiły, że tamtejsze wydobycie dramatycznie spadło. Jeśli więc temat negocjacji USA-Iran będzie kontynuowany, to same oczekiwania związane z lepszymi relacjami obu krajów mogą przyczynić się do presji na niższe ceny ropy.