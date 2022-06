Cena ropy wysoko za sprawą powrotu chińskiego popytu

Nie ulega wątpliwości, że w krótkoterminowej perspektywie sytuacja na rynku ropy naftowej jest napięta – a wynika to z kilku kwestii. Kluczową z nich jest oczywiście ustanowiony pod koniec maja nowy pakiet sankcji, narzuconych przez Unię Europejską na Rosję, obejmujący wprowadzenie niemal całkowitego zakazu importu ropy naftowej z tego kierunku do państw UE.

Jednak problemy z podażą ropy naftowej nie są niczym nowym ani zaskakującym – na taki ruch UE inwestorzy szykowali się już od wielu tygodni. Tymczasem obecnie największy wpływ na ceny ropy naftowej mają oczekiwania związane z popytem na paliwa, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

W przypadku USA, chodzi oczywiście o sezon letnich wyjazdów, który co rok prowadzi do podwyższonego zapotrzebowania na paliwa. Z kolei w Chinach największe znaczenie ma obecne otwieranie się kluczowych metropolii po wcześniejszych lockdownach związanych z pandemią. Na początku czerwca zarówno Pekin, jak i Szanghaj, powracają do względnie normalnego funkcjonowania, co już teraz odbija się na rynku paliw. Taka sytuacja również była oczekiwana, aczkolwiek i tak rozbudza wyobraźnię, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości pojawienia się dodatkowej podaży ropy na rynku.

W krótkoterminowym ujęciu, sytuacja na rynku ropy jest napięta, a to wspiera ceny tego surowca. Niemniej, warto pamiętać, że wysokie ceny paliw już zaczynają negatywnie przekładać się na wzrost gospodarczy – a to nieuchronnie przechyli wahadło w drugą stronę w dłuższej perspektywie.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne