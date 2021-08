Cena srebra nadal pod presją podaży

Ostatnie dni na rynkach metali szlachetnych przyniosły gwałtowne przeceny. Srebro podążyło w dół za przykładem złota. O ile jeszcze tydzień temu notowania srebra zbliżyły się do 26 USD za uncję, to wczoraj zeszły one nawet na chwilę poniżej 23 USD za uncję. Obecnie cena srebra wynosi około 23,40 USD za uncję.

Poranek na rynku kruszcu jest spokojny w porównaniu do poprzednich sesji. Niemniej, notowania srebra nadal znajdują się pod wyraźną presją podaży, a jakiekolwiek próby odbicia kończą się kontrą sprzedających. Wszystko za sprawą faktu, że w Stanach Zjednoczonych nie ustają rozmowy na temat zmian w polityce monetarnej Fedu.