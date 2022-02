Cena złota i ropy w górę na skutek sytuacji na Ukrainie

Od wczoraj na globalnych rynkach finansowych, i nie tylko, trudno znaleźć inwestora, który rozmawiałby o jakiejkolwiek innej kwestii niż sytuacja na Ukrainie.

Oficjalne uznanie przez Rosję dwóch separatystycznych regionów we wschodniej części Ukrainy, ogłoszone wczoraj w orędziu przez Władimira Putina, oznacza duże prawdopodobieństwo wejścia na te tereny wojsk rosyjskich. Ten odważny krok ze strony Rosji z pewnością będzie budził reperkusje na Zachodzie, ale obecnie pojawiają się uzasadnione pytania, jak będą one poważne. Oczekiwane jest przede wszystkim narzucenie sankcji na Rosję przez kraje zachodnie, co już się dzieje. Ale podstawowym pytaniem jest to, czy dojdzie do eskalacji konfliktu na Ukrainie i ewentualnie w jak dużym zakresie.