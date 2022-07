Cena złota już poniżej 1800 USD za uncję

W bieżącym tygodniu notowania złota mają za sobą serię nieprzerwanych zniżek.

fot. Bloomberg

Cena żółtego kruszcu dzisiaj przekroczyła w dół ważną barierę na poziomie 1800 USD za uncję i obecnie porusza się w okolicach 1793-1795 USD za uncję. Tym samym, najbliższe dni dla notowań złota będą ważnym testem siły strony podażowej – ważne techniczne wsparcie, które zadziałało kilkakrotnie w ciągu ostatniego pół roku, znajduje się w okolicach 1781-1785 USD za uncję.

Fundamentalnie na rynku złota zmienia się niewiele. Nadal presję na spadek cen kruszcu wywiera siła amerykańskiego dolara, a częściowo także wycofywanie się funduszy inwestycyjnych z rynków surowcowych (co rykoszetem uderza w ceny metali szlachetnych).

Dzisiaj jednak pewnym ciosem dla cen kruszcu są informacje o podwyższeniu cła na import złota do Indii, z dotychczasowych 7,5% do 12,5%. Ruch ten ma na celu ograniczenie popytu na złoto w tym kraju, co ma związek z dążeniami do poprawy bilansu handlowego. Dla złota nie jest to jedna dobra wiadomość, bowiem Indie, obok Chin, generują największy popyt na ten kruszec.