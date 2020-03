Wczorajsza sesja na wykresie cen złota była przełomowa.

Po dwóch tygodniach znaczących zniżek, notowania tego kruszcu wróciły bowiem do wzrostów, i to bardzo dynamicznych. Cena złota w poniedziałek zwyżkowała o ponad 5%, przebijając poziom 1500 USD za uncję już we wczesnych godzinach sesji, a później docierając do rejonu 1570 USD za uncję.

Dzisiaj dobra passa strony popytowej jest kontynuowana. Notowania złota nadal rosną, w wyniku czego pokonały one już poziom 1600 USD za uncję. To najwyższy poziom notowań złota od prawie dwóch tygodni. Niemniej, kluczową barierą na wykresie notowań żółtego kruszcu będzie dopiero poziom 1700 USD za uncję, którego potencjalne pokonanie może być na rynku złota sygnałem do próby dotarcia do historycznych rekordów cenowych. Sytuacja fundamentalna sprzyja wzrostom notowań złota. Utrzymująca się duża awersja inwestorów do ryzyka sprawia, że inwestorzy poszukują tzw. bezpiecznych przystani, które mogą być relatywnie dobrym zabezpieczeniem kapitału w czasach kryzysu. Złoto należy do tej grupy, a niskie stopy procentowe w wielu państwach jeszcze mocniej przyciągają inwestorów do tego kruszcu. Warto również zwrócić uwagę na analogie pomiędzy sytuacją w latach 2008-2009 i obecną sytuacją na rynku złota. Podobnie jak ponad dekadę temu, notowania kruszcu spadały gwałtownie w pierwszej fazie przecen, w której inwestorzy uciekali głównie w amerykańskiego dolara (czyli gotówkę). Niemniej, po początkowym szoku złoto wtedy zaczęło systematycznie zyskiwać na wartości, wypracowując długoterminową falę wzrostów – i taki efekt możemy potencjalnie zobaczyć także w bieżącym roku.

