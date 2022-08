Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Notowania złota mają za sobą pięć spadkowych sesji z rzędu – w zasadzie cały miniony tydzień na rynku tego kruszcu upływał pod znakiem systematycznych przecen. Sprowadziły one notowania złota do okolic 1760 USD za uncję pod koniec poprzedniego tygodnia. Tymczasem dzisiaj spadki są kontynuowane, a cena złota zniżkuje już do rejonu 1745 USD za uncję.

fot. David Gray/Bloomberg