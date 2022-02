Cena złota znów powyżej 1800 USD za uncję

W poprzednim tygodniu ceny złota dynamicznie spadły, schodząc do okolic 1780 USD za uncję, czyli do rejonu minimum ze stycznia bieżącego roku. Niemniej, poziom ten okazał się skutecznym wsparciem dla notowań złota, a nowy tydzień przynosi zmianę nastrojów inwestorów na rynku tego kruszcu i odbicie cen złota w górę. Wczoraj cena złota dotarła do poziomu 1800 USD za uncję, a dzisiaj już wyraźnie przekroczyła ten poziom.

Obserwowane obecnie odbicie notowań złota w górę nie oznacza jeszcze, że na rynek złota definitywnie powrócił optymizm. Niemniej, sam fakt, że cena kruszcu pozostaje w konsolidacji w okolicach 1800 USD za uncję, może świadczyć o tym, że ten poziom jest dla wielu inwestorów atrakcyjny pod kątem kumulowania kruszcu do portfela inwestycyjnego.