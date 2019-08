Ceny bawełny w USA przy 3-letnich minimach

Ostatnie miesiące na rynku bawełny przynoszą przewagę sprzedających.

Nie jest to jednak żadna nowość – spadkowa passa cen tego surowca trwa już od przełomu maja i czerwca 2018 roku. Notowania bawełny w Stanach Zjednoczonych jeszcze nieco ponad rok temu oscylowały w okolicach 90 centów za funt, podczas gdy obecnie poruszają się poniżej poziomu 60 centów za funt.



Głównym czynnikiem spychającym w dół ceny bawełny w USA są informacje na temat rozczarowująco niewielkiego popytu na ten surowiec. Wynikał on w dużym stopniu z konfliktu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, który odbił się negatywnie na wzajemnym handlu bawełną. USA są bowiem jednym z największych producentów bawełny na świecie, podczas gdy Chiny są dominującym konsumentem.



Dopóki konflikt amerykańsko-chiński trwa, notowania bawełny mogą pozostawać pod presją podaży. Stronie popytowej na rynku bawełny nie pomogły nawet informacje zawarte w raporcie Departamentu Rolnictwa USA, pokazujące pogorszenie jakości uprawianego surowca w tym kraju. W poniedziałek instytucja ta podała, że 49% uprawianej w USA bawełny jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, co oznacza spadek o 7 punktów procentowych w porównaniu do wcześniejszego tygodnia.