Ceny detaliczne w Chinach najwyższe od 2 lat, produkcji najniższe od 17 miesięcy

Chińskie biuro statystyczne podało, że ceny detaliczne wzrosły w ubiegłym miesiącu o 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Mediana prognoz ekonomistów wynosiła 2,9 proc. W czerwcu inflacja wynosiła 2,5 proc.

Lipcowy wzrost cen detalicznych to głównie skutek drożejącej o ponad 20 proc. wieprzowiny. O prawie 13 proc. zdrożały warzywa, a o prawie 17 proc. owoce. W ujęciu bazowym, bez uwzględniania cen żywności i energii, inflacja wyniosła 0,8 proc.

Bruce Pang, główny ekonomista Jones Lang LaSalle uważa, że inflacja przekroczy w Chinach 3 proc. w następnych dwóch miesiącach z powodu nadal drożejącej wieprzowiny, jak i efektu niskiej bazy.

- Inflacja bazowa prawdopodobnie pozostanie niska z powodu słabego popytu krajowego – powiedział.

Inflacja cen produkcji sprzedanej spadła w tym samym miesiącu do 4,2 proc. z 6,1 proc. w czerwcu i jest najniższa od 17 miesięcy. Przyczyniło się do tego osłabienie krajowego budownictwa, co zmniejszyło popyt na surowce i materiały.